Это показал анализ публикаций украинских волонтеров, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает на сумское направление сводные расчеты БПЛА из Киева из-за высоких потерь. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что командование ВСУ перебрасывает из Киева сводные расчеты БПЛА, подчиняющиеся напрямую командованию беспилотных систем ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Как рассказали ранее ТАСС в силовых структурах, на сумское и харьковское направления переброшены более 40 бригад и полков ВСУ, они несут потери.