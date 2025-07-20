Командование 425-го отдельного штурмового полка два месяца не выплачивает денежное довольствие мобилизованным, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Родственники украинских военнослужащих сил специальных операций (ССО) жалуются на сложности с обеспечением. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Родственники военнослужащих ССО Украины в соцсетях жалуются на возникшие сложности с обеспечением элиты ВСУ. Также командование 425-го отдельного штурмового полка не выплачивает на протяжении двух месяцев денежное довольствие мобилизованным военнослужащим", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в 156-й отдельной механизированный бригаде ВСУ артиллеристов бригады начали массово переводить в штурмовые подразделения.