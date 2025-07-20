Как сообщили в Минобороны России, над территорией Брянской области уничтожили 38 беспилотников

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника над регионами России, из них 19 - над Московским регионом.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 19 июля т. г. до 07:00 мск 20 июля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 38 БПЛА - над территорией Брянской области, 19 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву, 11 БПЛА - над территорией Калужской области, 8 БПЛА - над территорией Тульской области, по 5 БПЛА - над территориями Орловской и Нижегородской областей, 3 БПЛА - над акваторией Черного моря, 2 БПЛА - над территорией Курской области и по 1 БПЛА - над территориями Белгородской и Рязанской областей", - сообщили в военном ведомстве.