Представитель организации "Русский Херсон" также рассказал, что протестные настроения среди жителей Украины усилились

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сами военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), недовольные действиями командования, начали передавать России места дислокации подразделений. Об этом рассказали ТАСС в подпольной организации "Русский Херсон".

"Довольно часто удается выявить места дислокации. Задействованы и местные жители, и участники сопротивления, иногда даже военнослужащие ВСУ, которые сами выходят с нами на связь. Причины разные, но зачастую недовольство командованием", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, говоря о Херсоне и Запорожье, что военнослужащие зачастую расположены в жилой застройке по соседству с гражданскими. "Поэтому целей мы передаем очень много, но поражаются они редко - риск слишком высокий", - добавил собеседник.

Также он отметил усиление протестных настроений среди жителей Украины. "Кардинально изменился порядок вещей: если раньше мы старались поднимать народ на протесты, то сейчас люди обращаются к нам по вопросам организации: от юридической помощи до печати баннеров. Население устало, возмущение на пике - митинги проходят и будут проходить уже независимо от нас. Но мы, естественно, работу продолжим", - рассказал он.

К примеру, сразу несколько митингов, на которых жители Украины требовали вернуть им сыновей, находящихся в плену или пропавших без вести, прошли в нескольких украинских и польских городах в конце мая-июне. 31 мая акции протеста прошли в Виннице, Запорожье и Первомайске Николаевской области. 1 июня акции состоялись в Николаеве, Одессе, Кролевце Сумской области и Вроцлаве в Польше. Он уточнил, что сразу после того как акции протеста закончились, украинские власти начали запускать по телевидению воодушевляющие ролики о том, что у ВСУ якобы на фронте есть успехи.