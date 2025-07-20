Захороненных без опознания военнослужащих официально причисляют к дезертирам, при этом семьи погибших не получают положенные компенсации, отметил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины закапывают тела сослуживцев на херсонском направлении, чтобы киевский режим мог скрывать реальные потери. Один из таких эпизодов зафиксировал российский дрон, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"На херсонском направлении наши операторы дронов засекли похоронную команду ВСУ. Солдаты в панике закапывали тела своих же сослуживцев. Не успели закончить работу - получили огневое поражение от нашего FPV-дрона. Это не просто эпизод войны. Это - система. Киев годами скрывает реальные потери", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо добавил, что таких захороненных без опознания военнослужащих ВСУ официально причисляют к дезертирам, при этом семьи погибших не получают положенные компенсации.