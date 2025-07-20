В частности, над Донецком и Макеевкой ликвидировали 486 БПЛА, сообщили в УФСБ по ДНР

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю отразила в Донецкой Народной Республике 874 атаки украинских беспилотников, сообщили в региональном УФСБ России.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 874 террористические атаки со стороны противника. Из них над Донецком и Макеевкой ликвидировано 486 беспилотников, над Горловкой - 388. Украинские боевики активно работают по донецкому, макеевскому и горловскому направлениям, не оставляя в покое мирное население республики", - говорится в сообщении.

В частности, на окраине Донецка были сбиты ударный дрон FP-1 и БПЛА украинского производства "Чаклун", нацеленные на одну из критически важных энергоподстанций. В Макеевке подавлен беспилотник самодельного типа, который должен был нанести удар по водораспределительному узлу.

"В Горловке системой РЭБ пресечено несколько атак роев беспилотных аппаратов. Противник продолжает применять тактику массированных налетов, особенно в ночное время суток. Зафиксирована повышенная активность разведывательных беспилотников самолетного типа вблизи Зуевской тепловой электростанции", - добавили в ведомстве.

Все взрывоопасные предметы и составные части беспилотников изъяты и уничтожены.