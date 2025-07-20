Также российские военные ударили по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты топливной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах", - сказали в министерстве.