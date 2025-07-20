По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 066 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 2 управляемые авиабомбы и 364 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 364 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 71 066 беспилотных летательных аппаратов, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 277 танков и других боевых бронированных машин, 1 577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 593 орудия полевой артиллерии и миномета, 38 459 единиц специальной военной автомобильной техники.