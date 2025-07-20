Шахта является вторым по величине угольным предприятием Украины

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Российские войска подошли вплотную ко второму по величине угольному предприятию Украины - шахте "Краснолиманская", сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Наши войска вплотную подошли к шахте "Краснолиманская". До главного административно-производственного комплекса предприятия менее километра", - сказал Кимаковский.

Шахта "Краснолиманская" - второе по величине угольное предприятие Украины, которое расположено вблизи города Родинское Красноармейского угольного бассейна. Ежегодная добыча угля составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии.