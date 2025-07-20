В частности, семь уничтожили над Московской областью, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Силы ПВО с 08:10 до 12:00 мск сбили 34 украинских БПЛА, в том числе 7 - над Московским регионом, сообщили в Минобороны России.

20 июля в период с 08:10 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА над территорией Калужской области, 7 дронов сбили над Московским регионом, в том числе 5 БПЛА, летевших на Москву, 6 беспилотников - над территорией Курской области, 2 сбили над Белгородской областью, 1 дрон уничтожили над Тульской областью, 1 БПЛА - над территорией Орловской области и 1 беспилотник над Крымом, отметили в ведомстве.