В российских силовых структурах отметили, что это также говорит о выравнивании плацдарма в направлении Константиновки

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Освобождение села Белая Гора в ДНР свидетельствует о зачистке от украинских сил кармана между Часовым Яром и Дылеевкой и выравнивании плацдарма в направлении Константиновки, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Зачистка Белой Горы означает, в первую очередь, зачистку кармана к югу от Часова Яра, выравнивание линии фронта в сторону Константиновки", - сообщили в силовых структурах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Белая Гора в ДНР.