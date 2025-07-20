Никто из людей не пострадал, сообщил губернатор региона Василий Анохин

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО и РЭБ отразили атаку 13 украинских дронов на Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"На территории Смоленской области силами ПВО Министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 13 украинских беспилотников. По предварительной информации, никто из людей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы", - написал он.