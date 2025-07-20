Замруководителя исполкома "Народного фронта" занял должность секретаря технического совета

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя исполкома "Народного фронта" Борис Подольный возглавил новую систему ускоренного внедрения инноваций Минобороны, техсовет "Воентех". Об этом сообщили в программе "Военная приемка".

Подольный в программе представлен как секретарь технического совета "Воентех".

Минобороны России в феврале 2025 года сообщило о создании новой системы ускоренного внедрения инноваций, получившей название "Воентех". Проект является трансформацией действующего техсовета под эгидой Минобороны России и "Народного фронта".