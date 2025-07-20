По данным силовых структур, они почти не участвовали в боевых действиях

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фейковые материалы о боях в курском приграничье публикуют украинские пограничники, почти не участвовавшие в боевых действиях на данном направлении. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее ТАСС сообщал, что киевская пропаганда активно вбрасывает фейки о боях в курском приграничье в ответ на новости об успехах ВС РФ в Бессаловке и Рыжевке Сумской области.

"Характерно, что наибольшее количество фейков и архивных видео публикуются 33-м отдельным штурмовым полком и украинскими пограничниками, которые принимали посредственное участие в боевых действиях на данном участке фронта", - сказал собеседник.

Как сообщили 7 июля в Минобороны России, подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.