Министерство обороны Украины ранее сообщило, что добровольно сдавшимся в плен не будут выплачивать денежное довольствие

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Публичные допросы украинских пленных в РФ станут единственными сведениями, которые лягут в основу расследования Киева по добровольно сдавшимся РФ для отмены выплат. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее Министерство обороны Украины официально заявило, что не будет выплачивать денежное довольствие военнослужащим, которые добровольно сдались в плен. Как сообщила старший офицер отдела денежного обеспечения департамента соцобеспечения ВСУ Оксана Леконцева, предварительно проводится спецрасследование.

"Что ложится в основу этого спецрасследования - неизвестно. Но в 99% случаев единственные сведения, которыми могут располагать украинские чиновники - это материалы публичных допросов пленных, обнародованные российскими изданиями", - отметил собеседник агентства.