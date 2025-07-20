ТАСС: суды над офицерами ВСУ за потери в Харьковской области были показухой

Печерский районный суд Киева ранее фактически отпустил на волю бывшего командира оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрия Галушкина

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Показательная кампания по привлечению к ответственности офицеров ВСУ завершилась в Киеве после того, как суд отпустил бывших командиров, отвечавших за харьковское направление. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее Печерский районный суд города Киева фактически отпустил на волю бывшего командира оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрия Галушкина и экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона Илью Лапина.

"Галушкину не продлили действие меры пресечения. Уже 23 июля с него должны снять электронный браслет, и он выйдет из-под домашнего ареста. Лапина отпустили на поруки - его поручителем стал правозащитник Мустафа Найем. Таким образом, фактически закончилась многомесячная показательная кампания по привлечению офицеров ВСУ к ответственности", - сказал собеседник агентства.

В январе Госбюро расследований Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области.