Глава ДНР также подчеркнул, что на этом направлении отмечаются встречные бои в районе Яблоновки и Александро-Калиново

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ сжимают в кольцо населенный пункт Щербиновка на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике, несмотря на сопротивление ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Константиновское направление - одно из требующих внимания. Здесь были освобождены два населенных пункта - это Попов Яр и Петровка как раз. И здесь продолжает сжиматься кольцо вокруг Щербиновки, но противник на самом деле сопротивляется и перебрасывает дополнительные резервы", - сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что на этом направлении отмечаются встречные бои в районе Яблоновки и Александро-Калиново, поэтому сейчас важно перерезать для противника логистику.

"А логистику здесь целесообразно перерезать в районе Клебан-Быкского водохранилища. Поэтому абсолютно неслучайно, что противник понимает последующие шаги и, конечно, старается удержать свои позиции", - добавил глава региона.