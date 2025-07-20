Средства ПВО работали в период с 17:40 мск до 20:00 мск, отмечает ведомство

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 17:40 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Московского региона, один БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Смоленской области", - сказали в Минобороны.