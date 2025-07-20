Глава ДНР также добавил, что ожесточенные бои ведутся и на красноармейском направлении в районе поселка Удачное

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Встречные бои и контратаки Вооруженных сил Украины фиксируются в районах нескольких населенных пунктов на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике, в том числе у Редкодуба, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Краснолиманское направление. Противник атакует в районе недавно освобожденного населенного пункта Зеленая Долина. Здесь, несмотря на то, что также противник перебрасывает резервы, наши подразделения умудряются продвигаться дальше. Встречные бои и контратаки противника также в районе Карповки и Редкодуба, также в районе Нового Мира", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он добавил, что ожесточенные бои также ведутся на красноармейском направлении в районе поселка Удачное, который важен для перерезания логистики ВСУ.