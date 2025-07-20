В середине июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что с освобождением Петровки ВС РФ рассекла группировку украинских военных, дислоцированную у Дзержинска

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Часов Яр и окрестности Дзержинска в ДНР остаются для российских войск "горячими точками" из-за попыток ВСУ оттянуть сдачу ими Константиновки. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Горячими точками остаются и Часов Яр, и Дзержинск, а вернее окрестности Дзержинска, но тем не менее противник там также из-за желания оттянуть по времени освобождение (российскими войсками - прим. ТАСС) Константиновки упирается в том числе в этих населенных пунктах", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

В середине июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что с освобождением Петровки армия РФ рассекла группировку ВСУ, дислоцированную у Дзержинска, и сформировала для противника два огневых мешка. Чуть ранее он рассказал, что российские бойцы контролируют практически весь Часов Яр, под контролем ВСУ остается только один район города - Шевченковский.