В Минобороны также рассказали о младшем сержанте, который сумел своевременно обнаружить и уничтожить украинский дрон

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ефрейтор Денис Демихов, выполняя боевую задачу по поддержанию бесперебойной и устойчивой связи между российскими подразделениями, сумел под артиллерийским огнем противника починить поврежденные линии связи с сбил приближавшийся дрон ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Под плотным огнем артиллерии и непрерывными ударами вражеских дронов Денис Демихов выдвинулся к месту ремонта полевой линии связи. В ходе движения Денис заметил приближавшийся к нему FPV-дрон противника и метким огнем из штатного стрелкового оружия уничтожил его. Прибыв на место, в кратчайшие сроки восстановил связь между наступающими российскими подразделениями и остался на позиции для поддержания устойчивой связи", - рассказали в оборонном ведомстве.

В ведомстве также рассказали о младшем сержанте Ярославе Павлове, который в ходе выполнения задач по проделыванию прохода в минно-взрывных заграждениях противника сумел своевременно обнаружить и уничтожить приближавшийся дрон ВСУ.

"При выполнении боевой задачи младший сержант Ярослав Павлов заметил в воздухе быстро приближающийся к нему дрон противника. Проявив хладнокровие, Ярослав точным огнем из личного стрелкового оружия поразил вражеский дрон и продолжил выполнять поставленную ему боевую задачу", - рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что мужественные и смелые действия Павлова способствовали беспрепятственному наступлению российских штурмовых подразделений и овладению важных позиций противника.