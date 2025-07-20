По словам собеседника агентства, украинские военные несут колоссальные потери

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские военные не могут эвакуировать тела погибших солдат ВСУ из Харьковской области из-за высокой активности украинских дронов. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"На сегодняшний день эвакуация останков невозможна из-за высокой активности вражеских FPV-дронов, для операторов которых наши санитарные машины являются приоритетной целью", - сообщил собеседник агентства, отметив, что сами украинские военные не забирают тела погибших сослуживцев.

Он добавил, что ВСУ несут колоссальные потери в Харьковской области. "Только у Мелового при очередном "мясном штурме" по приказу главкома ВСУ Александра Сырского и его приспешников лишилась большого числа солдат 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ", - сказал собеседник.

Также он напомнил, что для сдачи в плен российским военным украинские солдаты могут безопасно и заблаговременно обратиться в бот обратной связи "Сохрани себе жизнь".

Ранее в силовых структурах сообщали, что командование ВСУ перебросило южнее Мелового штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка и механизированных бригад. ВСУ спешно пытаются выстроить оборону на рубеже Хатнее - Амбарное в Харьковской области.

Как сообщило Минобороны РФ 3 июля, на харьковском направлении в результате решительных действий бойцов группировки "Север" был освобожден населенный пункт Меловое.