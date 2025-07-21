"Ушкуйник": в РФ ежемесячно производят десятки тысяч FPV-дронов "Князь Вандал"

Производство аппарата увеличивается на несколько тысяч каждый месяц, добавил гендиректор научно-производственного центра Алексей Чадаев

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч экземпляров оптоволоконного FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский" ежемесячно выпускаются в России. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Нами собрана статистика по 18,9 тыс. пусков "Князя Вандала" с видеоподтверждением - это когда есть ролик, геопривязка и так далее. Понятно, что реальных пусков было произведено существенно больше. В ходе этих статистически достоверных 18,9 тыс. пусков было уничтожено техники ВСУ на $1,7 млрд. В реальности эта цифра существенно больше $2 млрд. Просто потому, что сейчас ежемесячный выпуск дронов "Князь Вандал Новгородский" - десятки тысяч аппаратов", - сказал Чадаев.

Специалист отметил, что производство дрона увеличивается на несколько тысяч ежемесячно. "В августе 2024 года мы могли делать максимум 500 аппаратов в месяц. Сейчас, по сути, производство каждый месяц прирастает на несколько тысяч. В этой ситуации ключевой вопрос - как удержать качество. Многие производители попали в эту ловушку, получив большой контракт и попытавшись быстро нарастить производство. В итоге упали по качеству и сразу с фронта пошли рекламации. Мы очень не хотим, чтобы это случилось с нами", - подчеркнул глава "Ушкуйника".

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.