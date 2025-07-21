Новейшая ТОС-3 "Дракон", по его словам, имеет еще большую дальность

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Расчеты тяжелых огнеметных систем помогают штурмовикам ВС РФ прорывать оборону противника на краснолиманском направлении, уничтожая опорные пункты ВСУ на расстоянии до 20 км. Об этом ТАСС рассказал командир боевой машины ТОС-2 "Тосочка" 27-й отдельной гвардейской бригады РХБЗ Западной группировки войск с позывным Конор.

"Наша машина предназначена для поддержки наступательных действий. [Ее] эффективность очень серьезная. Крайняя работа была на краснолиманском направлении. Работали по опорным пунктам [ВСУ] для дальнейшего прорыва [российских штурмовиков]", - сказал он.

Конор отметил, что в зависимости от термобарического боеприпаса ТОС-2 уничтожает живую силу и фортификационные сооружения ВСУ на расстоянии до 20 км. В свою очередь, новейшая ТОС-3 "Дракон", по его словам, имеет еще большую дальность.

Он также рассказал, что ВСУ охотятся за российскими тяжелыми огнеметными системами. Для противодействия украинским беспилотникам и диверсионно-разведывательным группам ТОС сопровождают группы огневой поддержки на БТР-82А. Также, добавил Конор, системы защищены мощными средствами радиоэлектронной борьбы.