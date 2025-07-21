В Минобороны отметили, что артиллерийские расчеты группировки находятся в постоянной готовности

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота в составе Северной группировки войск поразили из реактивных систем залпового огня "Град" технику и живую силу ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ в Сумской области в зоне проведения СВО в ночное время", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что артиллерийские расчеты группировки находятся в постоянной готовности. Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки беспилотной авиации и наносят огневое поражение противнику круглосуточно и в любую погоду. Координаты обнаруженных целей поступают напрямую командованию артиллерийских батарей. Расчеты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности: противник не знает, откуда прилетят реактивные снаряды.

Из-за своей высокой эффективности и огневой мощи "Грады" постоянно находятся под угрозой атаки вражеских дронов. Поэтому расчеты не задерживаются на одном месте и маскируют свои машины так, чтобы они не были видны с воздуха. Заместитель командира взвода с позывным Байкал отметил важность быстроты и скрытности работы расчета. "Нужна оперативная скорость, подготовка, определенная сноровка, опыт, чтобы выдвинуться, отработать максимально быстро, незаметно и так же незаметно скрыться", - сказал он.

В МО РФ подчеркнули, что подразделения ВС РФ ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов.