Группировка "Восток" за сутки уничтожила восемь автомобилей ВСУ и САУ Paladin

Противник потерял до 170 военнослужащих

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" за сутки уничтожили восемь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 8 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены четыре артиллерийские установки, в том числе самоходная артиллерийская установка Paladin", - сказал он.

По его данным, российские войска нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Филии, Зеленого Гая и Темировки.