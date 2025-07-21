Спасательное судно ТОФ провело учение по оказанию помощи экипажу подлодки

Для учений развернули амбулаторию со всем необходимым медицинским оборудованием, а также глубоководный водолазный комплекс ГВК-450 "Дельфин-ГВК" с пятью барокамерами

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Экипаж уникального спасательного судна "Игорь Белоусов" аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учение по оказанию помощи и выводу экипажа подводной лодки "Магадан", лежащей на грунте. Мероприятие прошло в заливе Петра Великого в Японском море, сообщили в пресс-службе ТОФ.

"По замыслу учения, дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" в результате нештатной ситуации на борту, осуществила посадку на грунт на глубине около 80 м. Силы поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ в составе морского буксира и спасательного судна "Игорь Белоусов" по тревоге выдвинулись в район поиска и при помощи автономного необитаемого аппарата "Пантера" обнаружили условно аварийную подводную лодку. На воду был спущен автономный аппарат "АС-40", который подал на подводную лодку воздух, технические жидкости и электропитание", - сообщили в пресс-службе флота.

Там рассказали, что аппарат пристыковался к комигс-площадке подводной лодки, экипаж открыл люки и вывел часть экипажа сухим способом из корпуса лодки на борт автономного аппарата, далее переведя подводников на борт спасательного судна. Там уже развернули амбулаторию со всем необходимым медицинским оборудованием, а также глубоководный водолазный комплекс ГВК-450 "Дельфин-ГВК" с пятью барокамерами.

Спасательное судно "Игорь Белоусов" принято в состав Тихоокеанского флота 25 декабря 2015 г. Судно предназначено для спасения экипажей терпящих бедствие кораблей и подводных лодок. Уникальный корабль-спасатель построен по проекту 21300С "Дельфин", разработанному в ЦКБ "Алмаз". Судно получило имя "Игорь Белоусов" в честь известного советского кораблестроителя и Министра судостроительной промышленности СССР Игоря Сергеевича Белоусова.