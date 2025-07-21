В Минобороны отметили, что "Куб" использовался для уничтожения техники ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" получили очередную партию барражирующих боеприпасов "Куб". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках реализации целевых задач, поставленных Министром обороны РФ, по обеспечению группировок войск вооружением и техникой в объеме решаемых ими боевых задач в подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" поставлена очередная партия барражирующих боеприпасов "Куб", - отметили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что "Куб" был применен бойцами армии для уничтожения техники ВСУ в Харьковской области. "В этот раз расчет барражирующего боеприпаса "Куб" 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии <…> уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку ВСУ западного производства в зоне проведения СВО в Харьковской области", - рассказали в Минобороны.

Боеприпасы "Куб" предназначены для поражения легкобронированной техники в глубине тыла противника. Они могут применяться как в дневное, так и в ночное время, а управление осуществляется в режиме реального времени.