В Минобороны рассказали, что операторы ударных дронов группировки наносят точные удары по важным объектам инфраструктуры противника

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов спецназа Центральной группировки войск планомерно уничтожают объекты и оборудование связи ВСУ на красноармейском направлении, используя помехозащищенные каналы. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" проводят системную работу по уничтожению антенн, ретрансляторов и тяжелых ударных дронов ВСУ, дезорганизуя систему управления и связи противника на красноармейском направлении специальной военной операции. Военнослужащие соединения работают в условиях активного радиоэлектронного противодействия, используя помехозащищенные каналы связи", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве пояснили, что операторы ударных дронов группировки наносят точные удары по важным объектам украинской инфраструктуры, уделяя особое внимание уничтожению антенн управления вражескими БПЛА, лишившись которых, противник теряет возможность применять свои беспилотники на большой дальности. Также точные удары гарантированно выводят из строя хорошо замаскированные в лесных массивах средства коммуникации. Каждая атака тщательно планируется на основе данных разведки: сначала выявляются замаскированные элементы системы связи, затем наносится точечный удар.

Результатом боевой работы военнослужащих соединения специального назначения стало значительное снижение эффективности управления войсками ВСУ. Нарушенная связь затрудняет координацию подразделений, передачу разведданных и организацию контратак, что создает существенные преимущества для российских подразделений на этом направлении.