Танкисты "Востока" уничтожили опорный пункт ВСУ возле села Зеленый Гай

В ходе боя противник потерял до 15 военных

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Восток" уничтожил опорный пункт ВСУ в районе донецкого села Зеленый Гай. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Танкисты 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" уничтожили опорный пункт противника на южно-донецком направлении. Экипаж танка Т-72Б3М выехал на огневую позицию в районе населенного пункта Зеленый Гай ДНР и точными выстрелами поразил огневые точки и наблюдательные пункты противника", - сказали в военном ведомстве.

По данным МО РФ, в результате боя противник потерял до 15 военных, а также два легкобронированных автомобиля.

"Работаем по вражеским опорникам, противник активно сопротивляется - использует много FPV-дронов", - рассказал командир танка с позывным Бурый на видео, распространенном Минобороны.

В министерстве отметили, что танкисты ведут огонь по врагу как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой, оказывая эффективную огневую поддержку штурмовым подразделениям в ходе освобождения населенных пунктов на южнодонецком направлении.