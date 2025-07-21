Российские военнослужащие перед ударом провели разведку местности, выявив слабые места в обороне противника, оборудовали окопы и места для накопления сил

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской армии группировки "Центр" освобождали село Попов Яр штурмом с нескольких направлений. Подробности рассказали в видео Минобороны РФ военные, принимавшие участие в боях за этот населенный пункт.

"Заходили с разных сторон, по-разному пробовали. Там есть лазейки во времени суток", - сказал старший штурмовой группы Алексей Заика.

По его словам, особые трудности возникали из-за открытых пространств между лесополосами и населенным пунктом. "Со всех сторон открытая местность. Подходить к нему было непросто. Там очень много открытых полей", - отметил Алексей.

Российские военнослужащие провели разведку местности, выявив слабые места в обороне противника, оборудовали окопы и места для накопления сил перед основным ударом. По словам военных, основную проблему представляли укрепления ВСУ.

"Сложность заключалась в том, что там было много укреплений. Танковый ров там надо было перейти, много "открытки" (открытой местности - прим. ТАСС). Перешли "открытку" и сразу закрепились по центральной улице закрепились и в лесочке. По обстоятельствам смотрели, по погоде двигались. Маленькими группами передвигались", - рассказал командир штурмовой роты Сергей Колесников.

Населенный пункт Попов Яр в Донецкой Республике был освобожден российскими военными 17 июля.