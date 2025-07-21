Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил пункт временной дислокации украинских подразделений в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". <…> Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", -говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там подчеркнули, что удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.