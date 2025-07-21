В Минобороны отметили, что в условиях современного боя дроны играют ключевую роль

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожают склады с боеприпасами, блиндажи и огневые точки противника на ореховском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" с помощью ударных дронов ежедневно уничтожают технику, артиллерийские орудия и минометы, склады с боеприпасами, блиндажи и огневые точки, пункты наблюдения и управления БПЛА, личный состав ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что в условиях современного боя БПЛА играют ключевую роль, а для их эффективного применения бойцы постоянно совершенствуют свои навыки и тактику, добиваясь высоких результатов в поражении целей противника.