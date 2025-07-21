Бойцы РФ из "Ланцета" уничтожили украинскую САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20 в ДНР

Самоходная артиллерийская установка была обнаружена в районе населенного пункта Дроновка, а гаубица - в районе Серебрянки, отметили в Минобороны

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 2-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Юг" с помощью "Лацента" уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-20 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Разведывательно-ударные отделения 2-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожили два орудия противника. Самоходная артиллерийская установка ВСУ 2С1 ["Гвоздика"] была обнаружена в районе населенного пункта Дроновка, а гаубица Д-20 - в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР. В результате точной работы расчетов барражирующих боеприпасов "Лацент" оба орудия противника уничтожены", - отметили в оборонном ведомстве.