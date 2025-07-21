Наведение на цель выполнял оператор БПЛА "Орлан-30"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 35-й армии группировки войск "Восток" уничтожили украинские огневые позиции при помощи высокоточных боеприпасов "Краснополь" на запорожском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийскими расчетами 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" уничтожены огневые позиции противника на запорожском направлении. Удары наносились высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там подчеркнули, что наведение на цель выполнял оператор разведывательного БПЛА "Орлан-30".