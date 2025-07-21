Бойцы РФ прикрепили мину к дрону "Молния" и взорвали опорники ВСУ в Часовом Яре

В Минобороны отметили, что этот беспилотник может наносить удары по противнику на расстоянии до 30 км

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ уничтожили украинские опорные пункты с пехотой с помощью беспилотника "Молния" с прикрепленной к нему противотанковой миной в двух микрорайонах Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Личный состав расчета БПЛА самолетного типа "Молния" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ из состава Южной группировки войск точечными ударами по укрепрайонам ВСУ в микрорайонах Шевченко и Южный в Часовом Яре уничтожил опорные пункты ВСУ с пехотой и нарушил систему управления подразделениями украинских войск", - отметили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что для повышения мощности дрона к нему прикрепили противотанковую мину ТМ-62. "Усилив его поражающее действие с помощью прикрепленной противотанковой мины ТМ-62, разрушили укрепленный опорный пункт ВСУ с пехотой противника в заброшенном доме в частном секторе", - рассказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что беспилотник "Молния" может наносить удары по противнику на расстоянии до 30 км, а его применение вместе с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений на линии фронта.