Это показал анализ публикаций украинских волонтеров, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Командование задействовало в боевых действиях в Сумской области 214-й отдельный штурмовой батальон, сформированный инструкторами из США. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что командование ВСУ начало задействовать в боевых действиях 214-й отдельный штурмовой батальон, первые подразделения которого были переброшены в Сумы еще в конце июня", - сказал собеседник агентства.

214-й штурмовой батальон ВСУ - особенная воинская часть, сформированная инструкторами из США.