Это показал анализ некрологов, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Переброшенные на великобурлукское направление в Харьковской области наиболее боеспособные подразделения 425-го отдельного штурмового полка ВСУ укомплектованы в том числе бывшими участниками АТО (так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что на великобурлукский участок фронта враг перебросил наиболее боеспособные подразделения 425-го ошп, укомплектованные в том числе бывшими участниками АТО", - сказал собеседник.

Ранее силовики сообщали, что командование 425-го полка не выплачивает на протяжении двух месяцев денежное довольствие мобилизованным военнослужащим.