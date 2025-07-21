Родственники пропавших без вести военнослужащих 71-й егерской бригады провели акцию протеста в Житомире, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. В Сумской области 71-я отдельная егерская бригада понесла массовые потери, часть подразделений выведены на доукомплектование. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"В Сумской области массовые потери понесла элитная 71-я егерская бригада, часть подразделений которой были выведены на доукомплектование. Пытаясь привлечь внимание к ситуации в бригаде, родственники пропавших без вести "егерей" провели акцию протеста в Житомире", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что командование прикомандировало выживших в Сумской области солдат из 158-й отдельной механизированной бригады к 71-й егерской, и использует их как "пушечное мясо".