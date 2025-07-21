За этот период армия РФ уничтожила танк, 54 орудия полевой артиллерии, 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 56 складов боеприпасов и материальных средств, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за неделю в боях у Луганской Народной Республики убитыми и ранеными составили 3,7 тыс. украинских военнослужащих и иностранных наемников. Наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки войск "Запад". Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 3 770 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за этот период армия РФ также уничтожила танк, 54 орудия полевой артиллерии, 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 56 складов боеприпасов и материальных средств, а также более 200 различных боевых машин противника.