В госкорпорации отметили, что комплекс нового поколения совмещает информацию трех типов - сейсмическую, тепловую и визуальную

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки "Пенициллин" позволяет российским войскам наносить ответный удар за секунды. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

"Комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин", разработанный нашим холдингом "Росэл", помогает российским бойцам эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне СВО. С его помощью военнослужащие за секунды выявляют огневые позиции противника и выдают своей артиллерии целеуказания для ответного огня. <…> В результате у вражеской пушки еще не успевает остыть ствол после выстрела, а с нашей стороны уже приходит ответ", - заявили в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что "Пенициллин" - комплекс нового поколения, который совмещает информацию трех типов - сейсмическую, тепловую и визуальную. "Его датчики разнесены на позиции. Комплекс засекает звуковые и световые волны от выстрелов и разрывов. Его аппаратура автоматически сводит и обрабатывает информацию и за несколько секунд выдает координаты вражеских орудий - от минометов до тяжелых гаубиц. Дальность обнаружения при этом впечатляет", - уточнили в Ростехе.

В организации также подчеркнули, что комплекс способен эффективно вести разведку в любое время суток в широком диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия. "Время развертывания - минимальное для такой сложной системы. Одно из его важнейших преимуществ - техника работает без излучения, только в пассивном режиме. Засекая залпы любых артиллерийских систем, сам комплекс остается недоступным для радиопеленгования и постановки радиопомех. Также его невозможно подавить системами РЭБ", - добавили в госкорпорации.