В подземельях "Азовстали" росгвардейцы нашли документы боевиков ВСУ

Спецназ продолжает обследовать территорию завода, где ранее базировались украинские националисты

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Боеприпасы и документы боевиков ВСУ обнаружены сотрудниками Росгвардии при обследовании "Азовстали" в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Спецназ Росгвардии продолжает обследовать территорию завода, где ранее базировались украинские националисты. В ходе разведывательно-поисковых мероприятий выявлено очередное подземное укрытие", - рассказали в ведомстве.

Саперы и кинолог со служебной собакой проверили помещение на наличие ловушек и взрывоопасных предметов. Были обнаружены электронные носители информации, оружие, боеприпасы и документы. Все находки переданы взаимодействующим органам для дальнейшего изучения.