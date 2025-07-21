В Минобороны РФ сообщили, что 23 беспилотника было сбито над территорией Московского региона

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 74 украинских БПЛА, из них 23 - над Московским регионом, 15 из которых летели на Москву.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи, в период с 23:20 мск 20 июля до 7:00 мск 21 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 23 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, 14 БПЛА - над территорией Курской области, 12 БПЛА - над территорией Ростовской области, 10 БПЛА - над территорией Брянской области, 10 БПЛА - над территорией Калужской области, четыре БПЛА - над территорией Тульской области и один БПЛА - над территорией Липецкой области", - сообщили в военном ведомстве.