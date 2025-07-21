Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что личный состав был переброшен недавно для удержания населенного пункта Зеленый Гай

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по местам расположения резервных сил ВСУ в селе Ивановка Днепропетровской области. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в результате удара уничтожено до взвода украинских военнослужащих, 10 человек ранены.

"В Ивановке ФАБами уничтожен взвод противника, 10 человек личного состава ранены. Это было резервное соединение", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что личный состав был переброшен недавно для удержания населенного пункта Зеленый Гай. "Они [ВСУ] даже не успели отправить группы в Зеленый Гай для его удержания. Их уничтожили сразу после переброски к линии фронта", - подытожил советник.