21 июля, 09:27,
обновлено 21 июля, 09:32
Военная операция на Украине

Пушилин: освобождение Белой Горы позволяет перерезать путь снабжения ВСУ в ДНР

Глава республики отметил, что речь идет о районе Константиновки

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Освобождение Белой Горы в ДНР открывает возможность перекрыть важный путь снабжения ВСУ в районе Константиновки, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

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"Вчера еще дополнительно было сообщено Министерством обороны РФ об освобождении населенного пункта Белая Гора - это константиновское направление. Данный пункт важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу, это достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой", - сказал Пушилин.  

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