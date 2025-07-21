Списание происходит под предлогом уничтожения, сообщили ТАСС в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Украинские командиры в приграничной с западной частью ДНР территорией Днепропетровской области продают новобранцам и союзным подразделениям списанную технику связи, РЭБ и БПЛА.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, списание происходит под предлогом уничтожения.

"Находчивые украинские командиры на территории Днепропетровской области, граничащей с западом ДНР, наладили продажу вновь прибывшим и соседним подразделениям технику РЭБ, БПЛА и связи, которую списывают под видом, якобы, уничтожения", - сообщили в российских силовых структурах.