Пушилин: с потерей Новоэкономического ВСУ будут в трудном положении у Димитрова

Основные боевые действия развернулись в районе Удачного, отметил глава ДНР

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. ВСУ окажутся в крайне затруднительном положении у Димитрова на красноармейском направлении в ДНР, если потеряют населенный пункт Новоэкономическое, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Красноармейское направление: мы также видим, что здесь продолжается охват данного населенного пункта (Красноармейска, украинское название Покровск - прим. ТАСС). Мы видим, что основные боевые действия развернулись в районе Удачного, и противник упирается достаточно серьезно, потому что это тоже логистический узел. Также Новоэкономическое - такой населенный пункт, после освобождения которого мы понимаем, что противник окажется в крайне затруднительном положении в районе самого Димитрова", - сказал Пушилин.