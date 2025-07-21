Радиотелеграфист с позывным Студент отметил, что оптоволоконные линии обеспечивают защищенную передачу видеосигнала на километры с задержкой всего в 2 миллисекунды

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Связисты отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск "Юг" налаживают защищенные оптоволоконные линии связи для передачи данных с беспилотников вблизи передовой, рассказал ТАСС радиотелеграфист с позывным Студент.

"Вначале оптоволоконная связь использовалась в тыловых частях, потом начали уже проводить на свои позиции. Сейчас будем стараться пытаться полностью обеспечить все батальоны, наши точки оптоволокном, чтобы связь всегда шла без потерь", - рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что оптоволоконные линии обеспечивают защищенную передачу видеосигнала на километры с задержкой всего в 2 миллисекунды. При этом они не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Радиотелеграфист также рассказал, как связистам удается восстанавливать обрывы таких линий вблизи передовой. "Если кабель поврежден незначительно, этот кусок откусываем и сразу спаиваем. Если более 100 м, уже кидаем новое оптоволокно и с двух сторон запаиваем мобильным сварочным аппаратом", - добавил Студент.