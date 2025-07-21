По данным Минобороны, ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесен групповой удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сообщении. Удар был нанесен ночью, уточнили в Минобороны.

По данным ведомства, ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Также удары были нанесены ударными БПЛА.

Как отметили в Минобороны, цель удара была достигнута, а все объекты поражены.