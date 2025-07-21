Российские силы ПВО сбили за сутки 397 дронов ВСУ

Также уничтожен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 397 украинских беспилотников самолетного типа и снаряд РСЗО HIMARS ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 беспилотных летательных аппарата, 622 зенитных ракетных комплекса, 24 287 танков и других боевых бронированных машин, 1 577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.